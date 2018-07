Evento-teste do polo aquático começa só com times juniores nesta 2ª

Planejado para receber as seleções de Brasil, Estados Unidos, China e Canadá, o evento-teste de pólo aquático começa hoje na piscina do Estádio Aquático Olímpico bem mais modesto. Em vez de selecionados nacionais, a competição terá a participação dos times do Botafogo, Flamengo, Escola Naval e Tijuca Tênis Clube, todos do Rio de Janeiro. A maioria dos atletas será da categoria júnior.

O torneio terá caráter meramente amistoso. À exceção de convidados, o público em geral não terá acesso ao estádio aquático, como aconteceu inclusive no Troféu Maria Lenk, uma das principais competições da natação brasileira e que se encerrou na quarta-feira passada. No polo aquático, serão dois jogos por dia, às 18h30 e às 19h40. A competição termina na próxima sexta.

Pelo calendário original, o evento-teste de polo aquático seria disputado ainda ano passado, no Parque Aquático Julio Delamare – que sediaria parte da competição de polo na Olimpíada. A disputa reuniria as seleções femininas de Brasil, Estados Unidos, Holanda, Austrália, China e Canadá. As obras do Julio Delamare, porém, foram suspensas e o local deixou de ser uma instalação olímpica. O evento, então, diminuiu de tamanho e foi transferido para este mês, já na reta final do calendário de testes para os Jogos do Rio de Janeiro.

O novo torneio foi projetado para ter apenas quatro seleções masculinas e ser o terceiro evento-teste do Estádio Aquático Olímpico. Seria uma competição amistosa, mas de nível internacional e com duas equipes que estarão nos Jogos do Rio – Brasil e Estados Unidos. O Comitê Rio-2016, porém, teve que abortar a ideia no início deste ano em função da programação das equipes que estarão na Olimpíada. A seleção brasileira, por exemplo, está na Europa.

Assim, a solução foi convidar times da própria cidade para testarem a competição de polo aquático. A entidade negou que a escolha tivesse a ver com problemas de orçamento, mas a saída encontrada acabou dando uma ajuda providencial em um momento em que o comitê passa por ajustes nas contas.

O comitê garante que a ausência de atletas de seleção não prejudicará o teste olímpico, já que, segundo a entidade, o intuito é treinar voluntários que atuarão nas disputas de polo aquático durante os Jogos, além de testar a gestão dos resultados, avaliar questões referentes à arbitragem e à cerimônia de premiação. No entender da entidade, a disputa dentro da piscina não interfere nisso. Os horários dos confrontos serão os mesmos dos Jogos Olímpicos.

Este será o terceiro e último evento-teste no Estádio Aquático Olímpico, inaugurado no início do mês, mas que ainda está inacabado. O local sediou o Troféu Maria Lenk e o Open Internacional de natação paralímpica, que encerrou ontem. As competições foram disputadas com apenas parte das arquibancadas abertas, e com restrição de circulação em função de obras de acabamento que ainda estão sendo realizadas.

O estádio aquático tem recebido elogios e críticas de atletas e da Federação Internacional de Natação (Fina). A arquitetura do local, com arquibancadas dos quatro lados da piscina, é apontada como o ponto alto do local. Mas o tamanho – menor do que o de outras edições dos Jogos – e o calor excessivo no interior são motivo de reclamações constantes.