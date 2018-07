Evento-teste do vôlei de praia terá duplas da 2ª divisão brasileira

Com apenas nove duplas europeias inscritas entre o qualifying e a chave principal feminina do Open do Rio, há espaço de sobra para os times brasileiros. Nesta terça-feira, até duplas que disputam a segunda divisão do circuito nacional conseguiram furar o quali para avançar à chave principal no Circuito Mundial. Dos 24 participantes do torneio, que vale como evento-teste do vôlei de praia, 10 serão brasileiros.

No total, foram 20 duplas brasileiras inscritas na chave feminina do Open, mas 10 delas foram eliminadas no qualifying, que teve seis confrontos nacionais. Entre as times que avançaram está Ana Patrícia/Renata, parceria que foi só quarta colocada na etapa de abertura do Circuito Nacional, divisão de acesso ao chamado Circuito Brasileiro.

Pauline/Paula Hoffmann, por outro lado, é uma dupla que sequer jogou nas primeiras etapas da temporada nacional. Favoritas, Maria Clara/Carol e Duda/Elize Maia furaram o quali sem dificuldades. Com tantas vagas disponíveis, Val/Josi e Ângela/Rachel também avançaram. Pauline, Paula Hoffmann, Josi, Rachel e Ana Patrícia estreiam no Circuito Mundial.

Entre os homens, o cenário é parecido, com cinco duplas avançando do qualifying e nove disputando a chave principal. De volta ao esporte após ficar mais de dois anos "aposentado", Pedro Cunha agora joga com Allison e recebeu convite para disputar o Open.

A formação dessa dupla gerou mais uma onda de trocas de parceiros. Guto passou a jogar com Saymon, enquanto Márcio Araújo se juntou a Luciano. Os dois times furaram o quali, assim como Ramon Gomes/Lipe, Bruno/Hevaldo e Daniel Souza/Marcus Borlini. Daniel Souza, Marcus Borlini e Ramon Gomes são estreantes.

Na fase de grupos masculina, já estão Alison/Bruno Schmidt, Pedro Solberg/Evandro e Ricardo/Emanuel. Entre as mulheres, estavam pré-classificadas de Larissa/Talita, Ágatha/Bárbara Seixas, Juliana/Maria Elisa e Fernanda Berti/Taiana.