Eventos-teste têm conscientizado os atletas sobre risco

Na avaliação de João Grangeiro, a vinda de atletas estrangeiros para a disputa de competições no Rio, como os eventos-teste realizados pelo comitê, tem ajudado a afastar o temor para a Olimpíada. “O que a gente tem observado é que, quando os atletas chegam para os eventos-teste, eles passam a conhecer a situação e ficam muito mais tranquilos. Eles competem com grande performance e acabam sendo proativos, repassando informações para outros competidores”, diz o chefe médico do Rio-2016.