Ex-auxiliar de Jordi Ribera assume o comando da seleção masculina de handebol

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, que Washington Nunes é o novo técnico da seleção masculina da modalidade. Ex-treinador do time nacional, ele irá assumir o posto deixado pelo espanhol Jordi Ribeira, que foi contratado para dirigir a seleção espanhola apenas dois dias após o término dos Jogos Olímpicos do Rio, encerrados em 21 de agosto.

A presença de Nunes no comando da seleção não será uma grande novidade para os jogadores do time nacional, pois ele já vinha trabalhando como auxiliar de Ribeira no último ciclo olímpico, entre 2013 e 2016, e também já havia dirigido a seleção principal em uma curta passagem no cargo entre o fim de 2008 e março de 2009.

Naquela ocasião, Nunes assumiu a seleção pouco antes da disputa do Mundial de 2009, realizado entre o meio de janeiro e o início de fevereiro daquele ano, quando o Brasil terminou a competição na modesta 21ª colocação.

Atualmente, Nunes também é treinador da equipe de São Caetano e agora teve o seu trabalho recente e histórico pela seleção valorizado pela CBHB. A entidade ainda confirmou nesta quinta-feira que Hélio Lisboa Justino, ex-treinador da seleção júnior, será o assistente-técnico do time nacional.

Nos Jogos do Rio, a seleção brasileira masculina conquistou o seu melhor resultado em uma Olimpíada ao terminar no sétimo lugar, sendo que pela primeira vez alcançou as quartas de final. Para completar, também sob o comando de Ribera, fez o seu melhor Mundial ao fechar a edição de 2013 da competição em 13º.