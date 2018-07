Ex-campeão ucraniano é suspeito de fraude a favor da Olimpíada no Rio

Um dos maiores campeões do esporte de todos os tempos, o atleta ucraniano Serguei Bubka, é suspeito de estar envolvido no esquema de compra de votos para que o Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos de 2016. Em reportagem publicada nesta quarta-feira, o jornal francês ‘Le Monde’ informa que o ex-recordista mundial do salto com vara, membro do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) e vice-presidente da Federação Internacional de Atletismo (Iaaf), teria feito pelo menos um depósito de US$ 45 mil (R$ 140,8 mil) para a New Mills Investments Ltd., situada em um paraíso fiscal.

A companhia pertence a Valentin Balakhnichev, ex-presidente da Federação Russa de Atletismo – acusada patrocinar um esquema de dopagem de atletas – e ex-tesoureiro da Iaaf. Um dia antes, a empresa havia feito uma transferência idêntica de US$ 45 mil para a Pamodzi Sports, empresa de Papa Massata Diack, filho do ex-presidente do Iaaf Lamine Diack, membro do COI e suspeito de ser um dos pivôs da compra de votos em favor do Rio de Janeiro.

A mesma companhia, Pamodzi Sports, recebeu um depósito da ordem de US$ 1,5 milhão (R$ 4,7 milhões) de uma das empresas do brasileiro Arthur Soares, outro dos investigados pelo Ministério Público Federal do Brasil e pelo Ministério Público Financeiro da França. O mesmo empresário transferiu ainda outros US$ 500 mil (R$ 1,56 mihão) para uma conta situada na Rússia, também em favor de Papa Massata Diack.

Rei Arthur, como era conhecido, tem contra si um mandado de prisão internacional da Interpol por suspeita de corrupção e compra de votos em favor da candidatura do Rio de Janeiro aos Jogos de 2016. Além de pivô do escândalo, ele era próximo Sérgio Cabral, hoje preso, e desfrutou de contratos públicos da ordem de R$ 3 bilhões (R$ 9,4 bilhões) durante a gestão do ex-governador do Rio (PMDB).

Completa o quadro dos investigados o atual presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, outro investigado pelos procuradores brasileiros e franceses.

Segundo documentos consultados pelo Le Monde, vínculos financeiros ligariam Bubka a Balakhnichev e a Papa Massata Diack. Outro dado investigado pelos magistrados são as datas das movimentações financeiras, realizadas em 17 e 18 de junho de 2009, que coincidem com a reunião dos membros do COI em Lausanne, na Suíça, durante a disputa pelos Jogos Olímpicos de 2016.

Na época, o Rio ainda enfrentava a concorrência de Chicago, nos Estados Unidos, Madri, na Espanha, e Tóquio, no Japão. Durante o evento, os comitês de candidaturas apresentaram seus documentos técnicos e responderam a questões dos delegados do COI.

Ao jornal francês, o advogado de Bubka, Louis Charalambous, afirmou que seu cliente “não teve nenhuma relação financeira com Diack’’ e que o ex-astro do esporte, hexacampeão do mundo do salto com vara, “não teve nenhum vínculo com as cidades candidatas’’ aos Jogos de 2016.

A suspeita dos investigadores, entretanto, é de que os membros do comitê possam ter recebido propinas em diferentes transações financeiras, que vão além das já conhecidas. Há uma semana, Jean-Yves Lourgouilloux, procurador responsável pelo caso no MP Financeiro de Paris, disse em entrevista ao Estado que a investigação poderia envolver outros membros do COI, além dos delegados africanos já identificados.

“Não devemos limitar a investigação ao seu lado africano. O número de eleitores africanos é grande, mas me parece que não se pode garantir uma vitória baseado apenas nos votos de um continente’’, afirmou Lourgouilloux. “Podemos imaginar que o que teria acontecido com a África possa ter acontecido com outros continentes.’’