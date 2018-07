Ex-dirigente mostra coleção de moedas dos Jogos Olímpicos

Ao lado de sua casa, em Manaus, o ex-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Roberto Gesta de Melo, ostenta um anexo climatizado com uma das maiores coleções de artefatos olímpicos do mundo, com aproximadamente 70 mil itens. Entre eles, há diversas moedas comemorativas raríssimas.

O ex-dirigente, que também é membro da IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo), garante que possui exemplares de todos os Jogos Olímpicos da era moderna. "Todas, de todos os Jogos Olímpicos, e também as variantes, como aquelas moedas que têm erros de cunhagem, aquelas que têm versões brilhante e fosca", declarou ao site oficial do Rio 2016.

Entre elas, estão a peseta de ouro maciço dos Jogos de Barcelona, em 1992, os marcos finlandeses de Helsinque-1952, entre outras, como da Cidade do México, em 1968 e de Munique, em 1972. Confira algumas fotos do arquivo de Roberto Gesta de Melo!