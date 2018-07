Ex-meia do Flu, Lanzini é cortado da seleção olímpica da Argentina por lesão

O meia Manuel Lanzini, que defendeu o Fluminense entre 2011 e 2012, foi cortado da seleção argentina que disputará os Jogos Olímpicos do Rio. O jogador sofreu uma lesão no joelho e não terá condições de se recuperar a tempo da competição no próximo mês.

Por meio de comunicado divulgado nesta terça-feira em seu site oficial, a Associação de Futebol Argentino (AFA) informou que o atleta será substituído por Cristian Pavón, do Boca Juniors, que herdou a vaga do meio-campista.

A AFA também avisou que Lanzini ficará em Miami, onde a seleção olímpica argentina se prepara atualmente para os Jogos do Rio. Da cidade norte-americana ele partirá direto para Londres, onde defende o West Ham, para realizar o seu processo de recuperação e se juntar aos companheiros de time para a pré-temporada europeia.

Cristian Pavón já figurava na lista de jogadores convocados como reservas pelo técnico da Argentina, Julio Olarticoechea. Cortado dos Jogos, Lanzini sofreu uma entorse no joelho em amistoso do time olímpico nacional contra a Colômbia, na última quinta-feira.