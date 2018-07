Ex-ministra do STF Ellen Gracie vai copresidir Tribunal Olímpico A jurista Ellen Gracie Northfleet, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) entre 2000 e 2011, foi apontada nesta segunda-feira para copresidir o chamado Tribunal Olímpico, braço da Corte Arbitral do Esporte (CAS) que cuidará da arbitragem de temas relativos à Olimpíada durante os Jogos do Rio, no ano que vem.