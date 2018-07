Ex-ministro vira favorito para assumir lugar de Coe no Comitê Olímpico Britânico O ex-ministro dos Esportes da Grã-Bretanha Hugh Robertson é o principal candidato a suceder Sebastian Coe na presidência do Comitê Olímpico Britânico (BOA, na sigla em inglês) a partir do ano que vem. Nesta terça-feira, Robertson foi eleito para assumir como vice-presidente do órgão, só abaixo do ex-campeão olímpico.