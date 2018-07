Ex-ministro é eleito chefe do Comitê dos Jogos de Inverno de 2018 O ex-ministro do governo da Coreia do Sul Lee Hee-Beom foi eleito nesta quinta-feira como o novo presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, na sequência do abrupto pedido de demissão do chefe anterior.