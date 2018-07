Ex-presidente Diack renuncia a cargo honorário no COI Ex-presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) Lamine Diack renunciou ao cargo de membro honorário do Comitê Olímpico Internacional (COI) na esteira do início de uma investigação formal do senegalês por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, informou o COI nesta quarta-feira.