Exceto estreia matinal, Brasil jogará sempre à noite no vôlei masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei conheceu nesta quarta-feira a sua tabela de jogos na primeira fase dos Jogos Olímpicos do Rio. Como já era imaginado, o Brasil fará a maioria das suas partidas à noite, no último horário, às 22h35. A exceção é a estreia, dia 7 de agosto, domingo, às 11h35, na segunda partida do dia no Maracanãzinho. Os jogos serão em dias intercalados com o feminino, que também atuará preferencialmente no fim da noite.

Líder do ranking mundial, o Brasil abre a Olimpíada contra a frágil equipe do México, apenas a 24.ª do mundo, que conseguiu vaga no Rio-2016 no polêmico qualificatório entre equipes mais fracas. O segundo jogo será diante do Canadá, 10.º do mundo.

A partir daí, começa a sequência de jogos mais complicados, contra EUA (quinto do ranking mundial, campeão da Copa do Mundo do ano passado e vice da Liga Mundial de 2015), Itália (semifinalista na mais recente edição do Europeu, Copa do Mundo, Liga Mundial e Olimpíada) e, enfim, a ascendente França, campeã europeia em 2015.

"A sequência respeita o ranking. O primeiro colocado, e país-sede, tem o confronto com a equipe pior ranqueada (o México é o 24º) e a ordem vai em uma crescente. É uma boa tabela. Vamos começar com um adversário mais abordável, embora eu ache que o segundo jogo, contra o Canadá, seja muito perigoso", analisou o técnico Bernardinho.

"Sem dúvida, a nossa é uma chave muito dura, com algumas das principais equipes, chamada de chave da morte, mas é o que nos cabe. Estados Unidos, Itália e Franca são, na minha opinião, três fortíssimos candidatos ao título olímpico", completou o treinador.

Para ele, serão seis timer brigando pelo título. "A França é campeã da Liga Mundial e campeã europeia, a Itália vem muito fortalecida com a naturalização do cubano Juantorena e os Estados Unidos ganharam a Copa do Mundo. Estão aí os três fortes candidatos que teremos no grupo. Esses três times, mais a nossa seleção, somados a Rússia e Polônia, que estão na outra chave, são as seis equipes que podem chegar ao ouro olímpico."

Ainda há ingressos para todas as sessões com jogos do Brasil na fase de grupos, com valores variando de R$ 100 a R$ 350. A ordem das partidas será: México (11h35 do dia 7, domingo), Canadá (22h35 do dia 9, terça), EUA (22h35 do dia 11, quinta), Itália (22h35 do dia 13, sábado) e França (22h35 do dia 15, segunda).

