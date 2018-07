Fabiana Murer dá o troco em rival grega e conquista título

Fabiana Murer conquistou a medalha de ouro neste domingo na prova do salto com vara do Meeting Indoor Clermont-Ferrand, disputado na França. A brasileira alcançou a marca de 4,71 metros, a mesma da segunda colocada, a grega Nikoleta Kiriakopoulou, e ficou em primeiro lugar porque precisou de uma tentativa a menos.

O resultado igualou a sua melhor marca na temporada de 2016. Na última quarta-feira, em Estocolmo, na Suécia, Fabiana Murer saltou os mesmos 4,71 metros, mas ficou com a prata. O ouro foi justamente para Kiriakopoulou, que alcançou 4,81 metros.

Fabiana Murer volta a competir no próximo domingo no Super Salto, no Rio. O evento acontecerá na Praça Mauá, no centro da capital fluminense. Depois, ela disputará o Mundial Indoor de Portland, nos Estados Unidos, entre os dias 17 e 20 de março.

MASCULINO

O brasileiro Augusto Dutra ficou em nono lugar no Meeting com a marca de 5,57 metros. O vencedor foi o francês Renauld Lavillenie, que saltou 6,02 metros. Em segundo lugar ficou o canadense Shawnacy Barber, com 5,91 metros.