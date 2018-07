Fabiana Murer precisa de um salto para ir à final no Mundial

Agora única esperança real de medalha para o Brasil no Mundial de Atletismo, Fabiana Murer precisou de apenas um salto para avançar à final do salto com vara no Ninho do Pássaro, em Pequim (China). Apenas 14 atletas superaram 4,55m e a organização da prova optou por permitir a todas elas participarem da final, na quarta-feira.

A eliminatória acabou sendo mais fraca do que esperava a comissão técnica brasileira. A expectativa era de que seria necessário passar ao menos 4,60m para ir à final, mas a realidade foi outra. Entre prolongar a prova para eliminar três atletas e classificar logo 15 à final, a organização optou pela segunda opção.

Fabiana salvou uma manhã ruim para o Brasil em Pequim. No lançamento do disco, tanto Andressa de Morais quanto Fernanda Martins têm resultados para ter ido à final, mas ficaram pelo caminho. Andressa, que neste ano bateu o recorde brasileiro (64,15m), alcançou apenas 59,08m. Fernanda lançou o disco a 56,26m, quase seis metros abaixo da sua melhor marca da temporada.

No salto em distância, os dois jovens brasileiros foram muito mal. Higor Alves, de 21 anos, acertou só um salto e, com 7,60m, só ficou acima de um rival dentre aqueles que auferiram resultado. Depois, o líder do ranking mundial júnior da temporada 2013 queimou as outras duas tentativas. Alexsandro Melo, de 19, por sua vez, queimou seus três saltos. Em um deles, passou o pé inteiro além da tábua de impulsão.

Nos 400m, Geisa Coutinho fez apenas o 37º tempo entre 42 competidoras e, com 52s72, foi eliminada já na fase preliminar. Como comparação, ela correu em 51s56 na eliminatória do Troféu Brasil desta temporada. Se repetisse essa marca no Mundial, iria à semifinal.