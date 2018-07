Fabiana Murer vai abrir temporada de 2016 em torneio estadual

Os chamados 'Torneio FPA', da Federação Paulista de Atletismo, costumam ser aproveitados pelos atletas brasileiros de segundo escalão para manterem o ritmo competitivo e treinarem para as competições maiores. A primeira edição do evento em 2016, entretanto, vai contar com uma estrela especial: a saltadora Fabiana Murer.

Pela primeira vez ela vai competir no centro de treinamento da equipe BM&F Bovespa, onde trabalha diariamente. O local, em São Caetano do Sul (SP), é o único ginásio brasileiro apto para competições indoor e vai receber o Torneio FPA no sábado.

"Decidi saltar porque achei legal fazer uma competição no Brasil antes de ir para a Europa. Era a última oportunidade de saltar no CT em uma competição oficial", comenta Murer. "Vai ser uma grande motivação. Eu salto pouco no Brasil e o pessoal só consegue ver o Troféu Brasil."

Na temporada passada, a brasileira bateu o recorde sul-americano indoor (4,83m) e igualou a marca continental ao ar livre (4,85m). Em março, disputa o Campeonato Mundial Indoor, em Portland (EUA). Até lá, ficara baseada na Suécia, em Malmö, para onde viaja logo após a competição em São Caetano.