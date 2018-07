Fabiana Murer volta a saltar mal e fica com bronze em evento na Suíça

No sábado, ela havia participado do Meeting de Genebra, também na Suíça, saltando só 4,40m. Por enquanto, Murer é apenas a nona colocada no ranking mundial, tendo saltado 4,70m na etapa de Birmingham (Grã-Bretanha) da Diamond League. Ela ainda marcou 4,63m em uma competição amistosa no Rio, em fevereiro, e 4,60m no evento-teste do atletismo, também no Rio, há um mês.

A liderança do ranking mundial é da grega Ekaterini Stefanídi, que já saltou 4,86m este ano. Também têm bons resultados a cubana Yarisley Silva (4,84m) e as norte-americanas Sandi Morris (4,83m) e Jennifer Suhr (4,82m). Nos últimos dois anos, apenas seis saltos foram de 4,82m para cima, um deles de Murer.

Na temporada indoor, a brasileira, que briga por medalha no Rio-206, foi só a sétima melhor, empatada com Murto e atrás de Büchler (sexta), Stefanídi (terceira), Morris (segunda), Suhr (líder, com recorde mundial).

MAIS BRASIL - Em Lucerna, Darlan Romani ganhou o ouro no arremesso do peso, com a marca de 20,36m. Ele já tem índice para o Rio-2016 - arremessou o peso a 20,64m em Dacar, no Senegal, há 20 dias, e aparece em 24.º no ranking mundial. Na prova feminina, Geisa Arcanjo ficou com o bronze, com 17,67m.