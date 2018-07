Fábio Bordignon leva prata nos 200 metros rasos categoria T35

O velocista brasileiro Fábio Bordignon ganhou a medalha de prata, na manhã desta segunda-feira, 12, no atletismo. Ele chegou em segundo lugar, nos 200 metros rasos categoria T35 (paralisia cerebral). O atleta cruzou a linha de chegada, com 26s01 de tempo.

Fábio, que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, já tinha uma medalha de prata nos 100 metros rasos na mesma categoria, conquistada na última sexta-feira. Também havia feito o segundo melhor tempo das classificatórias dos 200m rasos T35. A medalha de ouro ficou com o ucraniano Ihor Tsvietov com 25s11. Na terceira posição vem o argentino Hernan Barreto com o tempo de 26s50.

O atleta já tem experiência com esprtes adaptados. Afinal, optou pelo atletismo após deixar de praticar o futebol de 7, modalidade que disputou na Paralimpíada de Londres-2012. "Estou muito feliz. É minha primeira Paralimpíada pelo atletismo e conquistei duas medalhas. Não tenho palavras. Se Deus quiser, terei uma carreira brilhante pela frente. Uma nova história está começando. Em um ano e nove meses consegui ser convocado e disputar os Jogos. Estou realizou. É bastante lucro", disse.