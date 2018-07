Fachada está pronta, mas quintal e arenas do Parque Olímpico ainda sofrem ajustes

Já o chamado quintal do Parque, por onde circularão trabalhadores das mais diversas áreas, inclusive jornalistas, é naturalmente menos luxuoso. A área operacional da Olimpíada tem cabos, gradis, conteires e tendas por todos os lados, e há até mesmo algumas obras de construção civil.

A reportagem flagrou, por exemplo, pedreiros batendo concreto para rebocar uma parede em uma caixa de força, uma equipe ampliando a calçada de uma área externa da Arena Rio e outra construindo o que parece ser um canteiro. Há caminhões retirando lixo pesado e ainda bastante sujeira acumulada.

Nada fora do planejado, garante o Comitê Organizador. "É ajuste fino. A gente sempre vai ter obra civil durante os Jogos. A gente tem uma equipe para isso, para fazer uma pintura, ou mesmo uma obra civil. O parque tem 1 milhão e 200 mil metros quadrados", lembra Gustavo Nascimento, diretor de instalações do comitê.

As Arenas Cariocas 1 e 2 são as mais atrasadas e só vão receber atletas a partir de quarta-feira. "A gente só tá acertando os ajustes finais de iluminação. Ontem (sexta) a gente fez um teste de stress da energia, para ver como se comporta, e deu tudo certo", conta Nascimento. Além disso, diz ele, falta "terminar o look" das três Arenas Cariocas, que estão na mão do Rio-2016 desde janeiro e receberam um total de nove eventos desde então.

Como elas estão fechadas, os ginastas, judocas e esgrimistas estão treinando no Parque dos Atletas, estrutura provisória montada na área gigantesca onde costuma ocorrer o Rock in Rio, também na Barra.

Outros locais de competição já estão recebendo treinos de atletas. No velódromo, por exemplo, passar a ponta do dedo sobre a bancada onde trabalharão os jornalistas é certeza de sair com o dedo sujo. Há ainda bastante poeira, resquício da instalação da pista de pinho siberiano. A limpeza, lá, não pode ser com vassoura e, por isso, pelo menos uma dezena de funcionários da Comlurb passava pano úmido assento por assento na manhã deste sábado.

A explicação para a sujeira, diz o Rio-2016, é que a obra só terminou há três dias e ainda há poeira decantando. "É como quando a gente constrói uma casa. Você deixa tudo limpo, mas quando termina a mudança está tudo sujo. Você limpa de novo no ela está com um aspecto melhor. O que gerava pó parou na quarta e até segunda-feira está tudo resolvido", prometeu Nascimento.

A obra mais atrasada encontrada pela reportagem foi a piscina de aquecimento do polo aquático, anexa ao Maria Lenk, e uma enorme caixa d'água provisória. Uma das suas bordas fica a cerca de 20 metros da enorme passarela que sai da estação Rio 2 do BRT. As grades só foram instaladas na última quinta-feira e, da passarela, ainda é possível ter contato visual direto com a piscina. Um pouquinho mais perto e seria possível saltar na água. Segundo o Rio-2016, ela ficou por último por ser temporária.