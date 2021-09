Faltando um dia para o encerramento, Tóquio vê a melhor participação do Brasil em Paralimpíadas

Restando ainda um dia de competição, os Jogos Paralímpicos de Tóquio já são históricos para os atletas brasileiros. No mesmo dia que o Brasil igualou a campanha dos de Londres-2012 com 21 ouros, alcançados com as vitórias na final do Goalball masculino e no arremesso de peso, com Thiago Paulino, na F57 (para atletas com deficiência no membros inferiores que competem em cadeiras de rodas), o País também conseguiu subir para 13 o número de modalidades diferentes que renderam medalhas no Japão. É a maior variedade entre todas as edições.

O Brasil já alcançou a mesma quantidade de ouros e pratas dos Jogos de Londres, mas com vantagem na quantidade de medalhas no geral. Em 2012, os atletas brasileiros conseguiram 21 medalhas de ouro, 14 de prata e oito de bronze. Em Tóquio, até o 10º dia de competição, foram conquistados 21 ouros, 14 pratas e 26 bronzes, totalizando 61 honrarias.

Apesar dos Jogos do Rio terem sido a edição em que o Brasil mais conquistou medalhas (72 no total), se houvesse um ranking para comparar o rendimento brasileiro por edição, os Jogos de Tóquio ocupariam o primeiro lugar. Em 2016, os atletas brasileiros faturaram 14 medalhas douradas.

Variedade esportiva

Outra marca importante conquistada em Tóquio foi a de ser os Jogos que mais fizeram o Brasil subir ao pódio em diferentes modalidades. Com a prata na paracanoagem, conquistada por Luís Carlos Cardoso no décimo dia de disputa, o desempenho brasileiro na Paralimpíada de Tóquio alcançou o dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em quantidade de esportes que mais medalharam os brasileiros: 13. Na edição passada, o Brasil tinha o direito de disputar todas as modalidades da competição por ser o País sede dos jogos.

Até o décimo dia de paralimpíada em Tóquio, encerrado nesta sexta-feira, o Brasil foi medalhista nas modalidades de Atletismo, Bocha, Esgrima em Cadeira de Rodas, Hipismo, Halterofilismo, Judô, Goalball, Natação, Paracanoagem, Tae Kwon Do, Tênis de Mesa e Remo. O Futebol de 5 é o outro esporte que o País também garantiu medalha por estar na final contra a Argentina, disputada na manhã deste sábado, às 5h30 (de Brasília).

A lista pode crescer com os possíveis bronzes das equipes femininas e masculinas de Vôlei Sentado, e também no Parabadminton, com Vitor Tavares, que disputa a modalidade na classe SH6 (para atletas com baixa estatura).

Em participações em jogos no exterior, a Paralimpíada de Tóquio já é a edição que mais premiou o Brasil em diferentes esportes. Até então, o posto era dos Jogos de Pequim, em 2018, quando oito modalidades diferentes levaram os brasileiros aos pódios: Atletismo, Bocha, Futebol de 5, Hipismo, Judô, Natação, Remo e Tênis de mesa — uma modalidade a mais que os Jogos de Londres disputados em 2012.

O crescimento da quantidade de medalhas por modalidades é um termômetro da evolução do País no movimento paralímpico. Até a Paralimpíada de Sydney, em 2000, o Brasil havia conseguido subir aos pódios por meio de quatro esportes apenas: Atletismo, Judô e Natação e Lawn Bowl, uma modalidade semelhante à da bocha e que era praticada na grama. Na década de 80 e 90, a quantidade de esportes por competição variaram entre 13 e 19 modalidades. Em Tóquio, a quantidade de esportes disputados é de 22.