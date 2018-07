Fauna e flora inspiram a criação de mascotes para os Jogos de 2016

Um dia antes do marcado para a primeira aparição pública, foram divulgadas as mascotes da Olimpíada e Paraolimpíada do Rio, em 2016. As personagens, ainda sem nome, representam a fauna e a flora brasileiras. A partir deste domingo, começa a votação popular para a escolha dos nomes dos bonecos - os vencedores serão divulgados em 14 de dezembro.

São dois pares de nomes: Oba e Eba, Tiba Tuque e Esquindim, Vinicius e Tom. A votação poderá ser feita no site www.rio2016.com.br/mascotes ou pelo perfil do Twitter @Rio2016. "As mascotes são um dos símbolos mais representativos dos Jogos. Eles têm a missão de encantar e envolver o público, principalmente, as crianças", explica Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Organizador dos Jogos.

Segundo a organização, a origem das mascotes mistura ficção e realidade. No dia em que o Rio foi anunciado como sede dos Jogos, em 2 de outubro de 2009, a alegria dos brasileiros foi sentida por toda a natureza. Dessa energia, nasceram as mascotes.

A mascote da Olimpíada representa a diversidade dos animais do País - tem a agilidade dos felinos, o gingado dos macacos e a leveza dos pássaros. Assim como a mascote da Paraolimpíada, que é uma mistura da flora brasileira e tem uma cabelereira de folhagens tropicais, mora na Floresta da Tijuca.

Para chegar às personagens, o Comitê Rio 2016 fez uma concorrência para o mercado nacional. O vencedor foi a Birdo Produções, de São Paulo, que assina o projeto, e contou com a chancela de um júri de 14 pessoas e dos diretores do Festival Anima Mundial.