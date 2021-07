Favorito no BMX, americano Connor Fields tem hemorragia cerebral após acidente na semi em Tóquio

Um dos favoritos na disputa do ciclismo BMX na Olimpíada de Tóquio, o americano Connor Fields teve uma hemorragia cerebral após o grave acidente que sofreu nesta sexta-feira, dia 30. Segundo a Federação Americana de Ciclismo (USA Cycling, em inglês), apesar do trauma, o ciclista de 28 anos foi retirado da UTI do hospital internacional St. Luke's, na capital japonesa. Ele seguirá internado para seguir a recuperação.

O ciclista já havia se classificado para a final antes de sofrer uma violenta queda na primeira curva de sua terceira corrida na semifinal da modalidade. Ele foi arrastado pela pista após três competidores se enroscarem poucos metros após a largada.

A mãe do Connor, Lisa, disse nas redes sociais que o filho está "consciente e comunicativo quando acordado" e agradeceu a "preocupação" e "orações" dos fãs. Ela também deu mais detalhes sobre o estado de saúde do atleta, ressaltando que ele não precisará passar por cirurgia.

“A última tomografia computadorizada não mostra lesão cerebral adicional e nenhum sangramento adicional", disse. "A avaliação das funções cerebrais está em andamento e continuarei a me atualizar à medida que souber mais e depois de falar com ele", completou.

Em entrevista à revista USA Today Sports, o pai de Connor acrescentou que o filho também fez tomografias computadorizadas em sua coluna e abdômen.

"Cognitivamente, ele está indo bem. Ele sabe onde está, sabe quando é o seu aniversário e reconhece as pessoas", afirmou Mike Fields.

Connor Fields foi para Tóquio como o atual campeão olímpico da modalidade após a conquista da medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Sem poder participar das finais, a medalha de ouro ficou com o holandês Niek Kimmann. O pódio foi completado pelo britânico Kye Whyte, com a prata, e Carlos Ramírez, bronze.