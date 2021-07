Favorito no mountain bike, Henrique Avancini diz estar mais 'maduro' em Tóquio

Os primeiros representantes do Brasil no ciclismo mountain bike dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 entram em ação na montanha de Izu nesta segunda-feira. Um deles é Henrique Avancini, campeão do mundo em 2018 e que chegou a liderar o ranking mundial da categoria. Avancini diz que chega mais maduro, depois de competir pela primeira vez nos Jogos do Rio-2016.

"A diferença daquela vez para agora é que existe aí uma maturidade esportiva. De lá para cá me transformei de um atleta que acreditava e sonhava para um atleta que realizou os feitos que almejava", disse o ciclista, de 32 anos, que chega em Tóquio para a sua segunda edição de Jogos Olímpicos.

Depois de sua estreia olímpica em 2016, Avancini conquistou vários títulos - incluindo a Copa do Mundo, em 2018, na Itália. Em 2020, terminou o ano como número 1 do ranking mundial. Segundo ele, essa trajetória, somada à preparação para os Jogos, traz a ele confiança em um bom resultado em Tóquio.

"Depois de anos muito bons, desde 2017, tive um começo de 2021 um pouco difícil. Mas alterei minha programação de competições e de preparação, me reencontrei em meus treinamentos e chego muito tranquilo aos Jogos em relação ao que eu posso fazer aqui. Meu objetivo, claro, é vencer a prova", comentou.

Outro brasileiro em ação é Luiz Cocuzzi, de 27 anos, que disputará pela primeira vez uma edição de Jogos Olímpicos. O atleta vive no Lar Nossa Senhora Aparecida, instituição criada pelos pais, também ciclistas, para acolhimento de menores. É lá que Luiz também treina, em uma pista construída pelos pais.

"Fica numa espécie de zona rural da cidade de São Paulo, e tem sua própria equipe de ciclistas. Na segunda-feira, madrugada no Brasil, vai estar todo mundo acompanhando pela primeira vez um ciclista do Lar nos Jogos Olímpicos", revelou.

No dia seguinte será a vez do mountain bike feminino, com Jaqueline Mourão.