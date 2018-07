Fazendinha, do Corinthians, será CT de seleções do Rio-2016

Além de ceder seu estádio para receber jogos de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Corinthians também vai colaborar com o grande evento ao ceder a Fazendinha para servir de centro de treinamento para seleções masculinas e femininas. O estádio, localizado no Parque São Jorge, vai atender às seleções masculinas da Colômbia, Nigéria, África do Sul e Iraque e às equipes femininas da Alemanha, Zimbábue, Canadá e Austrália. São times que jogarão no Itaquerão na primeira fase do torneio de futebol olímpico.

Para tanto, o campo da Fazendinha, atualmente sem atividades do futebol profissional, passa por reformas. Já estão sendo feitos ajustes no gramado, na sala de fisioterapia e na Academia Corinthians. Tudo será custeado pelo Comitê Organizador do Rio-2016. A reforma teve início no dia 23 de maio e será finalizado até o dia 23 de julho.

Como contrapartida por ceder o espaço, o Corinthians vai herdar a estrutura reformada, assim como materiais de treino de futebol, como barreiras móveis, por exemplo. O Itaquerão será um dos sete estádios que vão receber jogos de futebol na Olimpíada. Serão dez partidas na arena corintiana, entre jogos das seleções masculinas e femininas.