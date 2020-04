Federação Internacional de Handebol define novas datas dos Pré-Olímpicos

A Federação Internacional de Handebol (IHF, na sigla em inglês) divulgou as notas datas dos seis Pré-Olímpicos da modalidade que dão vagas aos Jogos de Tóquio, adiados para 2021 em razão da pandemia do novo coronavírus. Todos os eventos qualificatórios, tanto masculino, quanto feminino, serão disputados em março do próximo ano.

São três torneios de qualificação para os homens e outros três para as mulheres. Com sede na Alemanha, França e Noruega, os Pré-Olímpicos masculinos foram remarcados e serão disputado entre os dias 12 e 14 de março de 2021. O Brasil vai disputar o campeonato com sede em Trondheim, na Noruega, e terá em seu grupo os anfitriões, além do Chile e da Coreia do Sul.

Já os Pré-Olímpicos femininos serão realizados entre os dias 19 e 21 de março do próximo ano e terão como sede Espanha, Hungria e Montenegro. A seleção brasileira já está garantida na Olimpíada de Tóquio por ter sido campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

A IHF também comunicou as novas datas dos Mundiais Femininos sub-20 e sub-18. O primeiro evento, com sede na Romênia, será jogado entre 2 e 13 de dezembro de 2020, enquanto que o segundo, cuja sede é a Croácia, foi remarcado para 29 de setembro a 11 deste ano. A Federação ainda não informou quando será disputado o Campeonato Mundial de Beach Handebol.

A IHF afirmou que "continuará monitorando de perto a situação do COVID-19 para poder reagir de maneira apropriada e oportuna a qualquer circunstância que ainda não possamos prever" e que confia que o "handebol vai voltar mais unido e mais forte do que antes".