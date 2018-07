Feliciano López e Tomic anunciam que não jogarão a Olimpíada Dois dos melhores tenistas da atualidade anunciaram nesta quinta-feira que não irão participar dos Jogos Olímpicos do Rio. Primeiro foi o espanhol Feliciano Lopez, 23.º do ranking, que revelou que irá privilegiar o giro norte-americano em piso rápido. Depois, o jovem australiano Bernard Tomic, 22.º, alegou que está com o calendário muito cheio para vir ao Rio.