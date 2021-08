Felipe dos Santos termina disputa do decatlo na 18ª posição nos Jogos de Tóquio

Felipe dos Santos fechou, nesta quinta-feira sua participação na disputa do decatlo dos Jogos Olímpicos de Tóquio na 18ª posição, com 7.880 pontos. O canadense Damian Warner ficou com o ouro (9.018 pontos), enquanto o francês Kevon Mayer (8.726) e o australiano Ashley Moloney (8.649) completaram o pódio.

Depois de terminar o primeiro dia em 12º, Felipe não foi bem nesta quinta-feira. Nos 110 metros com barreiras, o brasileiro foi o sétimo em sua bateria com 14s58 (901 pontos), no lançamento de dardo foi o décimo com 54,56 metros (656 pontos, mesma colocação no lançamento de disco (39,91 metros, 663 pontos) e no salto com vara (4,60 metros, 780 pontos). Na corrida de 1.500 metros, ele terminou apenas em 18º (4min52s40, 604 pontos).

Na quarta-feira, Felipe correu para 10s58 os 100 metros, ficando em quinto na bateria 3. No salto em distância, no Grupo A, o brasileiro repetiu o quinto lugar, com seu melhor salto em 7,38 metros.

Na terceira prova do primeiro dia, o arremesso do peso, fez 14,13 metros na última e melhor das três tentativas, vibrando muito e subindo para nono no geral. O brasileiro ainda obteve 2,02 metros no salto em altura e correu os 400 metros em 49s31.