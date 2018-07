Felipe França faz 3º melhor tempo do mundo nos 100m peito

À medida que os Jogos Olímpicos do Rio se aproximam, o Brasil vai vendo aumentar as possibilidades de medalha na natação. Neste sábado, Felipe França fez o terceiro melhor tempo do mundo nos 100m peito para ganhar a prata na etapa de Barcelona (Espanha) no Mare Nostrum, principal circuito europeu. Boa parte da seleção brasileira que vai ao Rio-2016 está na competição, que continua no domingo.

França, que tem 59s21 como melhor marca da carreira (resultado obtido no Pan de Toronto, no ano passado), marcou 59s26 neste sábado. Melhorou em 10 centésimos o tempo que fez no Troféu Maria Lenk, em abril, no Rio. Um resultado excelente há dois meses da Olimpíada, ainda longe da condição física ideal.

O ouro na Olimpíada é improvável porque o britânico Adam Peaty continua sobrando. Ele tem 58s36 no ano e venceu em Barcelona com 59s07. Mas o Brasil tem tudo para beliscar pelo menos uma medalha na prova no Rio-2106. João Gomes Junior, com 59s06, é o segundo do ranking mundial. Ross Murdoch, também da Grã-Bretanha, é outro candidato ao pódio. Em Barcelona, ele ficou com o bronze. João nadou a final B em 1min01s69.

OUTROS RESULTADOS

Felipe França não brilhou sozinho em Barcelona. Nos 200m livre, Larissa Oliveira ganhou a prata com o tempo de 1min58s58, marca expressiva para esse momento da temporada. Larissa bateu o recorde sul-americano no Maria Lenk: 1min57s37.

As demais medalhas neste sábado vieram em provas que não constam no programa olímpico. Henrique Martins foi prata nos 50m borboleta, mais uma vez superado pelo ucraniano Andriy Govorov, que treina no Brasil, enquanto Guilherme Guido ganhou o bronze nos 50m costas.

Joanna Maranhão ficou em quarto nos 400m medley (4min41s21), Matheus Santana foi o sétimo nos 100m livre (50s67), Guilherme Guido terminou em sétimo nos 200m costas (2min04s27, mas ele não nada essa prova na Olimpíada) e Daynara de Paula fez o quinto lugar nos 100m borboleta (59s14).

Henrique Rodrigues terminou em sétimo nos 200m medley (2min02s75), enquanto Manuella Lyrio ficou em sexto nos 200m livre (1min59s89) e em oitavo nos 800m (8min48s93). Por fim, Luiz Altamir foi o quinto colocado nos 400m livre (3min51s02).