Felipe França supera Van der Burgh e leva ouro nos 100m peito em Canet

Após avançar à final com apenas o sexto melhor tempo, o brasileiro venceu a disputa com a marca de 1min00s11. Assim, superou em 0s15 o sul-africano Cameron van der Burgh, um tradicional rival e atual campeão olímpico, que ficou com a medalha de prata. O pódio foi completado pelo russo Anthon Chupkov, com o tempo de 1min00s38. João Gomes Jr. foi o sexto melhor da final B dos 100m peito, com 1min02s17.

Já o bronze de Guilherme Guido no 50m costas foi assegurado com a marca de 25s45. O francês Camille Lacourt sobrou na prova ao fazer o tempo de 24s87, sendo seguido pelo alemão Jan Glania, com 25s27.

Na disputa dos 50m livre, Matheus Santana foi o sétimo colocado, com 22s79, em prova vencida por Andriy Govorov, com 21s73. Já Ítalo Manzine, o "algoz" de Cesar Cielo na disputa por uma vaga na Olimpíada, foi o melhor da final B, com a marca de 22s24, o que teria lhe dado a prata em caso de classificação para a final. Graciele Herrmann foi a sexta colocada na final B feminina dos 50m livre.

Joanna Maranhão participou de duas finais nesta quinta em Canet. Ela ficou na quinta posição na disputa dos 200m medley, com 2min14s13, e foi a quarta dos 800m livre, com 8min36s18 - Manuella Lyrio participou dessa prova e foi a oitava colocada, com 8min47s63.

Na disputa dos 100m borboleta, Henrique Martins foi o quarto melhor entre os homens, com 52s78, enquanto Daynara de Paula ficou na oitava colocação na disputa feminina, com 59s98.

Na final dos 200m livre, as duas brasileira que participaram ficaram nas duas últimas posições, com Larissa Oliveira em sétimo lugar, com 1min59s930, e Manuella Lyrio em oitavo, com 1min59s93.

Luiz Altamir participou da final dos 400m e ficou em sexto, com 3min52s90. Já Jhennifer Conceição Alves terminou em sétimo lugar nos 100m peito, com 1min09s81.

