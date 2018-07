Felipe Lima ganha terceiro ouro seguido na Copa do Mundo de Natação

A temporada da Copa do Mundo de Natação, disputada em piscina curta, é dividida em três fases. Felipe Lima dominou os 50m peito de cabo a rabo na segunda delas. Neste sábado, ele venceu a prova em Doha, no Catar, repetindo o que já havia feito em Pequim (China), no fim de semana passado, e em Dubai (Emirados Árabes Unidos) no meio da semana.

Neste sábado, ele completou os 50m peito com o tempo de 26s14, colocando boa vantagem sobre o sul-africano Giulio Zorzi, que marcou 26s47. O bronze ficou com o chinês Xiang Li. O russo sul-africano Cameron van der Burgh, que venceu as três primeiras etapas da Copa do Mundo, sempre com marcas na casa de 25 segundos e que lidera o ranking mundial, não participa desta segunda fase da temporada.

Felipe Lima é o único brasileiro a correr todo o circuito da Copa do Mundo, aproveitando que não foi à Olimpíada do Rio - ele até fez índice nos 100m peito, mas com tempos piores que Felipe França e João Luiz Gomes Jr. Assim, seu foco é o Campeonato Mundial de Piscina Curta, que será disputado em dezembro, no Canadá.

Na Copa do Mundo, ganhou neste sábado sua nona medalha. No domingo, ele vai em busca da décima, nos 100m peito. Tanto em Pequim quanto em Dubai, ganhou prata nesta prova. Ele ainda faturou uma prata e dois bronzes nos 50m na primeira fase (Paris, Berlim e Moscou), além de um bronze nos 100m peito.

Como de praxe, Katinka Hosszu, ganhou quase tudo neste primeiro dos dois dias de provas em Dubai. A húngara quatro de ouro: 50m costas, 200m livre, 200m medley e 800m livre, além da prata nos 100m borboleta e nos 200m costas. Nos 50m livre, foi quarta colocada.