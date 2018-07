Fernanda Berti/Josi passa pelo qualifying na etapa da Áustria do vôlei de praia

O Brasil classificou mais uma dupla para a disputa da chave principal da etapa da Áustria do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta terça-feira, a parceria formada por Fernanda Berti e Josi passou pelo qualifying nas areias de Klagenfurt e se tornou a quarta do País a se garantir no torneio feminino.

Para ir à chave principal na etapa de Klagenfurt, que também é o quarto evento da Major Series desta temporada e o último estágio do Circuito Mundial antes da Olimpíada, as brasileiras precisaram vencer duas duplas donas da casa. Primeiro, passaram por 2 sets a 0 por Dorfler/Radl, com parciais de 21/17 e 21/15. Depois, também em dois sets, eliminaram Teufl e Zass: 21/10 e 21/18.

Com a classificação, Fernanda Berti e Josi se juntaram Elize Maia/Ângela, Maria Elisa/Lili e Juliana/Taiana, as outras duplas brasileiras já garantidas na fase de grupos da etapa austríaca. No total, serão 32 parcerias em busca do título da competição.

MASCULINO - Entre os homens, a terça-feira foi de disputa do country quota, e quem levou a melhor na briga entre os brasileiros foi Márcio Gaudie/Vinícius. A dupla do Rio de Janeiro superou a concorrência de compatriotas e disputará, na quarta, uma vaga na chave principal através do qualifying.

Márcio Gaudie e Vinícius brigavam com outras duas duplas brasileiras nesta terça. Primeiro, passaram por Arthur Lanci e Daniel Lazzari por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/14. Na sequência, garantiram a ida ao qualifying com a difícil vitória sobre Thiago e Oscar por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/14 e 15/10.