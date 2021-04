Fernando Reis brilha e fatura o tetra do Pan-Americano de Levantamento de Peso

O grande nome do levantamento de peso do Brasil e das Américas não decepcionou. Fernando Reis, medalhista de bronze na categoria +109kg no último Mundial, conquistou o quarto título de sua carreira em Pan-Americanos. Na noite de sábado, no Parque Deportivo Del Este, em Santo Domingo, na República Dominicana, ele somou 425kg, com 190kg no arranque e 235kg no arremesso.

Curiosamente, o último título de Fernando Reis no Pan-Americano foi exatamente em Santo Domingo, em 2018. Ele também foi campeão em 2012, na Guatemala, e em 2013, na Venezuela. O brasileiro também é o atual tricampeão dos Jogos Pan-Americanos.

Para garantir a pontuação necessária para ficar entre os oito primeiros do ranking olímpico, bastava ele se pesar. Ele só ficará fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em julho e agosto, em uma extraordinária combinação de títulos de todos os que estão atrás na categoria ou existir algum tipo de punição até o fechamento do ranking.

Na competição de Santo Domingo, Fernando Reis começou mostrando que não queria se poupar. O peso de entrada informado era de 185kg no arranco e 220kg no arremesso. Só fez a sua primeira tentativa no arranco após todos os outros atletas. E já garantiu o ouro com 190kg. Na segunda tentativa, com 197kg, não conseguiu completar o movimento. Foi além e pediu 200kg, mas também não executou até o fim.

No arremesso, fez o mesmo. Só precisou entrar depois de todos os outros adversários. De cara, levantou 225kg e já conquistou a medalha de ouro. Na sequência, subiu mais 10kg, com perfeição. Tentou quebrar o seu próprio recorde na terceira (de 236kg), colocando 242kg na barra. Quase conseguiu, mas mostrou que está cada vez mais forte para ser um dos três medalhistas na Olimpíada.

QUATRO MEDALHAS NO PAN

O Brasil fechou participação no Pan-Americano de Levantamento de Peso com quatro medalhas. Além das três de Fernando Reis, Nathasha Rosa conquistou prata no arranco da categoria 49kg. Ela terminou em quinto lugar na soma de arranco e arremesso, ficando em ótima situação no ranking olímpico. Luana Madeira também disputou a mesma categoria, mas não chegou ao pódio nos dois exercícios. Já na categoria 55kg, Rosane Santos ficou em quinto lugar no geral.

Na última quinta-feira, Marco Túlio Gregório ficou em quarto lugar na soma da categoria 96kg masculino, enquanto que Serafim Veli deixou o torneio após sentir uma lesão. Os dois brigam ponto a ponto para classificação para Tóquio-2020. Na categoria 87kg feminino, Jaqueline Ferreira ficou em sétimo lugar e deu grande passo para carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos.