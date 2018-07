Fernando Reis fica em 5º no levantamento de peso; georgiano leva ouro com recorde

O brasileiro Fernando Reis até sonhou com a medalha nesta terça-feira, no último dia do levantamento de peso na Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas, numa prova de altíssimo nível na categoria acima de 105kg, que teve até recordes, Reis ficou somente na quinta colocação, com 435kg, sendo 195kg no arranco e 240kg no arremesso, no Pavilhão 2 do Riocentro.

Reis se manteve na disputa, com outros cinco competidores, até levantar 240kg no arremesso. Mas precisaria erguer ao menos 245kg para completar 440kg no total e ter chances de medalha. Contudo, ele falhou na primeira tentativa, com direito a um palavrão ouvido em alto e bom som pela torcida.

Na sequência, arriscou mais peso, com 247kg. Sem sucesso, se ajoelhou para beijar a barra no chão e recebeu todo o apoio dos torcedores, que o ovacionaram. Mesmo sem pódio, Reis pôde comemorar a melhor marca de sua carreira e o novo recorde das Américas.

Com a eliminação do brasileiro, as atenções se voltaram aos favoritos ao ouro. E a primeira decepção foi protagonizada pelo iraniano Behdad Salimi. Pouco depois de bater o recorde mundial no arranco, com 216kg, ele falhou em todas as suas tentativas no arremesso e saiu da disputa.

A medalha de ouro ficou com o georgiano Lasha Talakhadze, com 473kg, sendo 215kg no arranco e 258kg no arremesso. Favorito, por ser o atual campeão mundial e europeu da categoria, ele cravou o novo recorde mundial e olímpico com a soma total.

A prata foi para Gor Minasyan, da Armênia, com 451kg - 210kg no arranco e 241kg no arremesso. Irakli Turmanidze completou o pódio, e uma dobradinha da Geórgia, ao levar o bronze. Ele levantou 448kg no total, sendo 207kg no arranco e 241kg no arremesso.

