Festa para Isaquias terá carro aberto e show de arrocha na próxima semana

A festa de recepção para Isaquias Queiroz será dividida em duas partes. A primeira, nesta sexta-feira, será um desfile em carro aberto. Já a segunda será marcada por uma série de shows com músicos que fazem muito sucesso no sul da Bahia e fazem parte do gosto musical do atleta da canoagem velocidade.

Isaquias foi o grande nome do Brasil nos Jogos Olímpicos. Ele conquistou duas medalhas de prata, no C1 1.000m e C2 1.000m, além de um bronze, no C1 200m. Com isso, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas em uma mesma edição da Olimpíada, entrando para a história. Também foi o primeiro atleta da canoa no mundo a subir três vezes no pódio na mesma edição dos Jogos.

Por isso, há uma grande expectativa para seu retorno a Ubaitaba. Ele desembarcará em Ilhéus na tarde desta sexta-feira, depois seguirá de carro para Ubaitaba, que fica a cerca de 81 km de distância, e na entrada da cidade haverá um carro de bombeiro esperando por ele.

O veículo vem da cidade de Itabuna, já que Ubaitaba não conta com o equipamento. Foi feito um pedido ao comando em Ilhéus, que designou que o carro de Itabuna poderia ser usado. A cidade conta também com faixas de apoio ao atleta, muitas feitas antes das conquistas do rapaz no Rio.

A intenção dos organizadores (prefeitura e Associação Cacaueira de Canoagem) é percorrer diversas ruas dos município, saindo da entrada da cidade, perto da rodoviária, às margens da BR-101, e indo em direção ao centro, passando ainda pela beira do rio de Contas, onde Isaquias começou a dar suas primeiras remadas.

Mas é no próximo dia 3 de setembro, um sábado, que Isaquias terá sua grande festa. Ela será na Praça Cultural, que fica na beira do rio de Contas, e deve atrair gente inclusive de cidades próximas, como Ubatã, Itacaré, Aurelino Leal e até Ilhéus. Entre as bandas estarão presentes Binho Alves, considerado o rei do arrocha por Isaquias, Tinno Flow, Trio da Huanna e Raneychas. "Quero festa", avisou o atleta.