Fifa divulga datas do futebol nos Jogos Olímpicos do Rio

A Fifa divulgou nesta terça-feira o calendário de jogos de futebol da Olimpíada do Rio. O Maracanã será palco das duas finais, no masculino e feminino. Também foi divulgado que a partida de abertura do Rio 2016, que será o primeiro confronto da fase de grupos da competição feminina, será disputada no Estádio Olímpico do Rio, o Engenhão, com início às 13h (hora local) do dia 3 de agosto.

No total, sete estádios receberão os jogos de futebol da Olimpíada. Sedes da Copa do Mundo da Fifa em Belo Horizonte, Manaus, Salvador, São Paulo e na capital Brasília já estão credenciados. Assim como em Londres/2012, os anfitriões serão cabeças de chave nos Grupos A e E dos dois torneios. O time de Neymar jogará em Brasília e Salvador, enquanto a equipe feminina atuará no Rio e em Manaus. Vale lembrar que o Brasil nunca ganhou o ouro olímpico no futebol masculino. E que Neymar esteve com a seleção nos Jogos de Londres, em 2012, quando a seleção perdeu para o México na grande final.

A Fifa também chama o estádio do Corinthians de Itaquera Arena. A diretoria do clube, principalmente Andrés Sanchez, reclama quando o nome do estádio aparece no noticiário sendo chamado de Itaquerão, numa referência ao bairro na zona leste de São Paulo onde o clube ergueu uma das mais modernas arenas de futebol do País. O local serviu de palco de abertura da Copa do Mundo de 2014.

TORNEIO MASCULINO

Partida de Abertura (quinta, 4 de agosto): Brasília

Quartas de final (sábado, 13 de agosto): Brasília, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo

Semifinais (quarta, 17 de agosto): São Paulo e Rio (Estádio do Maracanã)

Disputa da Medalha de Bronze (sábado, 20 de agosto): Belo Horizonte

Disputa da Medalha de Ouro (sábado, 20 de agosto): Rio (Maracanã)

TORNEIO FEMININO

Partida de Abertura (quarta, 3 de agosto): Rio (Estádio Olímpico)

Quartas de final (sexta, 12 de agosto): Brasília, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte

Semifinais (terça, 16 de agosto): Belo Horizonte e Rio (Estádio do Maracanã)

Disputa da Medalha de Bronze (sexta, 19 de agosto): São Paulo

Disputa da Medalha de Ouro (sexta, 19 de agosto): Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã)