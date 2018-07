Fifa divulga numeração da olímpica e revela os 4 suplentes de Micale

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a numeração dos jogadores da seleção brasileira que disputarão os Jogos Olímpicos do Rio, junto com os quatro suplentes que o técnico Rogério Micale não havia revelado.

Estão na lista de espera o goleiro Jean, do Bahia, o zagueiro Gustavo Henrique, do Santos, e os atacantes Felipe Vizeu, do Flamengo, e Valdivia, do Internacional. A partir da estreia da seleção na Olimpíada, dia 4 de agosto, contra a África do Sul, em Brasília, caso algum jogador dos 18 convocados se machuque, o técnico Rogério Micale é obrigado a repor por um destes quatro pré-convocados. Antes disso, ele ainda pode usar qualquer atleta da lista inicial que tinha 35 nomes.

Na numeração para os Jogos, Neymar recebeu a camisa 10, o atacante Gabriel, do Santos, a 9, e Gabriel Jesus, do Palmeiras, a 11. Convocado para substituir o atacante Douglas Costa, o meio-campista Renato Augusto ficou com a 5. Outro veterano da lista, o goleiro Fernando Prass será o camisa 1. A numeração, no entanto, não é uma confirmação de que os 11 primeiros jogadores serão titulares.

Confira a lista enviada pela CBF à Fifa:

1 - Fernando Prass

2 - Zeca

3 - Rodrigo Caio

4 - Marquinhos

5 - Renato Augusto

6 - Douglas Santos

7 - Luan

8 - Rafinha

9 - Gabriel

10 - Neymar

11 - Gabriel Jesus

12 - Walace

13 - William

14 - Luan Garcia

15 - Rodrigo Dourado

16 - Thiago Maia

17 - Felipe Anderson

18 - Uilson

SUPLENTES

19 - Gustavo Henrique

20 - Valdivia

21 - Felipe Vizeu

22 - Jean