Filha do cantor Bruce Springsteen é selecionada para a equipe olímpica de hipismo dos EUA

Se você é fã de rock, certamente sabe quem é Bruce Springsteen. O cantor, hoje com 71 anos, faz sucesso desde a década de 70 e recebeu diversos prêmios importantes, como 20 Grammys e um Oscar. Porém, o que talvez você não sabia é que o responsável por vender 120 milhões de discos tem uma filha atleta. E selecionada para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Jessica Springsteen será uma das quatro integrantes do Time de Saltos dos EUA, que contará também com McLain Ward, Kent Farrington e Laura Kraut.

A equipe norte-americana de hipismo anunciou que Jessica estrearia em uma Olimpíada, o que foi definido por ela como a "realização de um sonho de uma vida inteira". Liderada pelos chefes de equipe Robert Ridland e Lizzy Chesson, Springsteen competirá com seu cavalo de 12 anos, Don Juan van de Donkhoeve.

Seus companheiros de equipe têm um histórico valioso nos Jogos, já que Farrington, de 40 anos, Ward, de 45, e Kraut, de 55, participaram em sete edições combinadas. Apesar de ser mais nova, Springsteen está ranqueada nacionalmente em terceiro, na frente de Farrington. Em um comunicado, Ridland afirmou que tem muita confiança que o grupo experiente de cavaleiros que está sendo enviado a Tóquio está "na sua melhor forma e atingindo o pico na hora certa".

Infelizmente, os pais de Springsteen, Bruce e a compositora Patti Scialfa, não poderão assistir à filha pessoalmente por conta das restrições impostas pelo Japão por causa da pandemia do novo coronavírus. No entanto, ela disse à revista People no ano passado que os pais seguem sua carreira o máximo possível, e senão, acompanham os eventos de forma online.

"Eu acho que é importante ter sua família te apoiando. É definitivamente divertido ter eles por perto. Eles são os maiores torcedores. Eles estão sempre felizes não importa como eu me saia, o que é legal."

A segunda criança mais velha do casal foi reserva nos Jogos de Londres de 2012 e não conseguiu se classificar para a Rio-2016. No entanto, a número 27 do mundo tem agora a chance de mostrar seu talento em Tóquio, a partir de 3 de agosto, dia em que começam as competições do hipismo.