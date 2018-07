Filho de Baloubet vence principal páreo na largada do Indoor

Babalou, um dos filhos de Baloubet du Rouet, montado por Felipe Amaral, venceu o principal páreo do primeiro dia do São Paulo CSI-W Indoor, disputado na Sociedade Hípica Paulista, no bairro paulistano do Brooklyn, nesta quarta-feira. Baloubet é o cavalo que se consagrou, com Rodrigo Pessoa, na Olimpíada de Atenas-2004. O conjunto foi campeão olímpico na Grécia.

Na principal prova do dia, com obstáculos a 1,40m, 12 dos 58 conjuntos foram para o desempate. Amaral, atual campeão sul-americano senior, conseguiu levar a melhor ao completar o percurso sem faltas em 29s61. Em segundo lugar chegou o brasiliense Flávio Grillo Araújo, com Negresco de Safary, que também completou pista limpa, em 30s28. O terceiro colocado foi o cavaleiro da hípica paulistana Marcos Ribeiro da Costa Junior, montando Arica du Caillou, sem faltas (30s40).

Vindo especialmente da Bélgica para prestigiar o evento, o cavaleiro olímpico Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, ficou em quinto lugar com um animal emprestado, Ariness Vant Wolferink (pista limpa, 34s70). Doda venceu o páreo com obstáculos a 1,35m.

O evento prossegue até o próximo domingo e é gratuito.