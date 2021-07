Filho de Hortência fica em 5º na estreia do Brasil no hipismo em Tóquio

Em sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, João Victor Oliva participou, na manhã deste sábado (horário de Brasília), do primeiro dia de competições de hipismo, na categoria adestramento. O atleta, filho da jogadora de basquete Hortência, ficou em quinto lugar, colocação que o deixa em posição pouco confortável para seguir em busca de medalha. Contudo, parecia calmo e satisfeito, de acordo com a mãe, que participou da transmissão da TV Globo.

A rainha do basquete não conteve as lágrimas ao ver o filho competindo. Fortemente emocionada, relatou dificuldades que Oliva enfrentou em busca de classificação.

"Na hora que terminou, ele abraçou o cavalo e começou a sorrir, eu já fiquei mais tranquila. Independentemente de tudo, ele se sentiu bem e está feliz com o que fez no momento. Eu choro à toa, fico feliz, muito, sei o tanto que ele lutou pra poder classificar esse cavalo em cima da hora. Estou feliz porque ele saiu sorrindo. Estou louca pra falar com ele", disse Hortência.

João Victor se classificou para a Olimpíada no ano passado, mas seu cavalo foi vendido. Foi necessário que atuasse novamente para classificar seu novo cavalo, Escorial Horsecampline, que compõe o conjunto agora na competição.

O atleta foi o primeiro a se apresentar na competição e ficou em quinto lugar do Grupo A, com 70.419 pontos. Com a marca, não pôde avançar de forma direta, o que ocorre com os dois primeiros colocados.

A classificação ficou com Charlotte Fry, da Grã-Bretanha, com 77.096 pontos, e Therese Nilshagen, da Suécia, com 75.14

No entanto, ainda há possibilidade para Oliva, uma vez que os seis restantes na classificação também podem seguir na disputa pela medalha.