Filho de Neymar, Davi Lucca é destaque em treino dominical da seleção

O filho de Neymar, Davi Lucca, foi destaque do treino da seleção olímpica na manhã deste domingo, na Granja Comary. Ele foi a Teresópolis (RJ) encontrar o pai, e passou boa parte do tempo correndo de um lado para outro na frente da pequena arquibancada montada ao lado do campo principal do Centro de Treinamento. Depois da atividade, os jogadores ganharam folga e têm de se reapresentar até a hora do almoço desta segunda-feira.

Davi Lucca, de 4 anos, estava à vontade. Em alguns momentos se divertiu devolvendo para o campo, com os pés, as bolas que passavam da grade. Depois, reuniu alguns amiguinhos e foram "bater uma bola". Depois, voltou a brincar sozinho.

Num dos intervalos do treino, Neymar foi até o garoto. Jogou uma bola em sua direção, recebeu de volta e depois abraçou o filho, que havia subido na grade. Terminado o treino, Neymar foi brincar com as outras crianças que estavam na Granja. Depois, chamou o filho e passou vários minutos com ele, ainda no gramado.

No treino tático, Micale voltou a repetir o time titular do treino de sábado, com uma alteração no ataque na parte inicial: Gabriel no lugar de Luan. Ele fez um treino de ataque contra defesa. A atividade terminou com o treino de penetrações rápidas e tabelas entre o trio ofensivo, formado por Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar.