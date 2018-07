Filho de Torben Grael sai na frente em disputa por vaga olímpica na vela

Como ao longo dos últimos dois anos nenhum dos dois barcos da seleção se sobressaiu ao outro, a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) definiu que se uma das duplas ficasse à frente da outra tanto no Sul-Americano quanto no Mundial, esta seria convocada para a Olimpíada.

Na vela, os campeonatos continentais (ou nacionais) não contam apenas com os barcos daquela região (ou país). O Sul-Americano, por exemplo, foi vencido por uma dupla da Nova Zelândia, seguida de dois times austríacos. Marco Grael/Gabriel Borges ficou em 12.º, com Dante Biachi/Thomas Lowbeer em 15.º. Considerando apenas os barcos da América do Sul, eles foram terceiro e quarto, respectivamente.

Agora, se Marco Grael chegar à frente de Dante Bianchi no Mundial, a vaga olímpica é dele e de Gabriel Borges. A competição começa na próxima segunda-feira, dia 16, também em Buenos Aires - por isso os melhores do mundo já estavam na Argentina desde a semana passada.

Dante e Thomas só garantem a vaga olímpica desde já se chegarem entre os 15 primeiros com o dobro mais um de posições à frente de Marco e Gabriel (se terminarem em 14.º, por exemplo, os rivais têm que ficar de 29.º para baixo). Caso Dante e Thomas cheguem à frente, com diferença menor, a corrida olímpica fica empatada e será definida na Copa Brasil de Vela.

No feminino, Martine Grael e Kahena Kunze levaram a pior no confronto direto contra Ida Marie Baad Nielsen/Marie Thusgaad Olsen, da Dinamarca, e ficaram com a prata no Sul-Americano. Esses dois barcos são amplos favoritos a brigarem pelo ouro no Mundial.

MAIS IRMÃOS GRAEL - A classe Star não faz mais parte do programa olímpico, mas não deixou de ser uma das mais importantes da vela internacional. Paralelamente ao Sul-Americano de 49er foi realizado o Mundial de Star, também com a presença de dois irmãos Grael, mas de uma geração anterior.

Apesar de ter tido uma perna amputada em 1998, Lars Grael conquistou o título mundial da Star pela primeira vez, competindo junto com Samuel Gonçalves, velejador formado no projeto social dos Grael. Marcelo Fuchs/Ronald Seifert faturou a prata para o Brasil. Pai de Marco e Martine, Torben Grael, que é também o técnico-chefe da seleção brasileira de vela, foi mal nas últimas regatas e terminou só em sétimo com Guilherme de Almeida.