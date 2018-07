Filme 'Paratodos' retrata a superação do paratleta brasileiro

Em 2016, o vitorioso paradesporto brasileiro ganhará uma homenagem nas salas de cinema. 'Paratodos', filme da produtora Sala 12, teve seu trailer lançado recentemente. O documentário procura retratar a preparação de equipes paralímpicas brasileiras e acompanhou a trajetória de sete atletas durante quatro anos.

Fernando Fernandes (paracanoagem), Ricardinho (futebol de cinco), Daniel Dias e Susana Schnarndorf (natação), além de Alan Fonteles, Yohansson do Nascimento e Terezinha Guilhermina (atletismo) são os personagens principais do filme, que documenta a constante superação de limites dos paratletas.

Segundo o diretor Marcelo Mesquita, a motivação para produzir o longa partiu da paralimpíada de Londres, em 2012, a primeira que Marcelo assistiu. Ao ver o brasileiro Alan Fonteles bater o maior paratletaC da história, Oscar Pistorius, o diretor passou a questionar a real força do esporte paralímpico.

O filme tem duas grandes pretensões: a primeira é a de 'repetir' a campanha documental 'Meet de Super Humans' (Conheça os Super-Humanos), que sensibilizou a população londrina e lotou os estádios da Paralimpíada de 2012. Além de buscar repetir o sucesso no Rio, em 2016, também há a vontade de exibir o filme em 2 mil escolas públicas, promovendo um intenso debate sobre inclusão dentro e fora do esporte.

A estreia do filme nos cinemas está programada para o dia 2 de junho, a tempo de divulgar o paradesporto e aquecer as discussões sobre as questões trazidas pelo projeto antes da Paralimpíada do Rio.