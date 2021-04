Fina cancela os Pré-Olímpicos de nado artístico, saltos e maratona aquática

Dois dias depois de anunciar o cancelamento da Copa do Mundo - Pré-Olímpico de Saltos Ornamentais, a Federação Internacional de Natação (Fina, na sigla em inglês) colocou em seu site oficial, neste sábado, que todas as competições pré-olímpicas marcadas para o Japão estão canceladas.

A Copa do Mundo de Saltos Ornamentais estava marcada entre os dias 18 e 23 deste mês, em Tóquio. Também para a capital japonesa estava marcado o Pré-Olímpico de Nado Artístico. A competição seria realizada de 1.º a 5 de maio. A seletiva de Águas Abertas estava programada para os dias 29 e 30 de maio, mas na cidade de Fukuoka.

Leia Também Veto a estrangeiros na Olimpíada de Tóquio frustra torcedores brasileiros

A previsão é que a Fina emita um novo comunicado oficial após o feriado de Páscoa para informar quando e onde serão realizados os eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

A seleção brasileira de Saltos Ornamentais está definida e em treinamento para a competição. Na seletiva realizada no Rio de Janeiro, em fevereiro, ficou definido que Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso, Anna Lucia Santos, Luana Lira, Isaac Souza, Ian Matos, Luis Felipe Moura e Kawan Pereira representarão o País.

Em março foi realizada a Seletiva Brasileira para o Pré-Olímpico de Maratona Aquática. Foi definido que Guilherme Costa e Allan do Carmo representarão o Brasil em busca da última vaga para as Águas Abertas.

Já o Nado Artístico entrará na disputa do Pré-Olímpico com o dueto formado por Laura Miccuci e Luisa Borges, que segue em treinamento no Rio de Janeiro visando a disputa da competição.