Final feminina vai encerrar futebol em Paris-2024 pela 1ª vez na história da Olimpíada, anuncia Fifa

Pela primeira vez na história da programação dos Jogos Olímpicos, a final feminina vai encerrar as atividades do futebol na Olimpíada de Paris, daqui a dois anos. Tradicionalmente, a final do masculino foi a última disputa dos Jogos anteriores - a seleção brasileira venceu as duas últimas.

A decisão entre as mulheres está marcada para o dia 10 de agosto, penúltimo dia da Olimpíada, a ser encerrada no dia 11. A final entre os homens será realizada na véspera, ambas marcadas para o Parque dos Príncipes, local onde o Paris Saint-Germain manda seus jogos, na capital francesa.

O futebol vai começar no dia 24 de julho, dois dias antes da cerimônia de abertura da Olimpíada. A modalidade será disputada em sete cidades: Bordeaux, Lyon, Marselha, Nantes, Nice e Saint-Étienne, além de Paris. A Fifa informou ainda que não haverá mais de um jogo por dia ao longo da Olimpíada.

A largada do futebol nos Jogos começará com a disputa masculina em Marselha, tendo a seleção francesa como uma das participantes, no dia 24. No dia seguinte, será a estreia das mulheres, em Lyon, novamente com a equipe francesa. Quase todas as vagas para os Jogos ainda estão em aberto.

A seleção brasileira feminina assegurou a classificação antecipada ao conquistar a vaga na final da Copa América, nesta semana. Colômbia, outra finalista do torneio continental, e Estados Unidos também estão confirmados.