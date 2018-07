Finalista no vôlei masculino, seleção diz chegar à decisão no auge Os jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei afirmaram já na madrugada deste sábado, após passarem pela Rússia na semifinal dos Jogos do Rio-2016, que a equipe chega à decisão do ouro contra a Itália no seu auge. Os atletas comandados pelo técnico Bernardinho consideram que a melhor atuação durante o campeonato foi na partida da noite desta sexta-feira, com vitória por 3 sets a 0 em apenas 1h25min de partida.