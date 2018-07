Fisiculturismo é aprovado como modalidade dos Jogos Pan-Americanos

Se ainda fosse atleta, Arnold Schwarzenegger poderia brigar por uma medalha nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Isso porque a modalidade da qual ele foi sete vezes campeão mundial, o fisiculturismo, foi aceita para estar na próxima edição do Pan, no Peru, valendo medalha.

O fisiculturismo, também conhecido como culturismo, premia o atleta que melhor molda seu corpo. Juízes avaliam volume, simetria, proporção e definição dos músculos. O curioso é que a modalidade é conhecida pelo intenso uso de esteroides anabolizantes, o que é vetado em eventos como o Pan, que adota o Código Mundial Antidoping.

A inclusão do fisiculturismo foi definida durante reunião da Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) em Doha, no Catar. Os dirigentes dos 42 comitê olímpicos nacionais das Américas estavam lá para o evento da ANOC, a associação que reúne os comitês do mundo todo.

Assim, serão disputadas 39 modalidades no Pan de Lima, com a manutenção de outras cinco que não fazem parte dos Jogos Olímpicos: pelota basca, boliche, raquetebol, patinação (velocidade e artística) e esqui aquático.

Além disso, caratê, e beisebol/softbol, que já eram modalidades pan-americanas, seguem no programa, agora com o rótulo de também serem olímpicas. Skate e surfe também entram no Pan, uma vez que estarão em Tóquio-2020. Serão estreantes.

Quem fica de fora é a escalada esportiva, que não cumpre um requisito básico dos Jogos Pan-Americanos, que é ter federação reconhecida em pelo menos 21 países do continente.