FIVB revela tabela de jogos do vôlei de praia em Tóquio; Brasil estreia no dia 23

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) divulgou nesta segunda-feira a tabela do torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A maioria dos confrontos envolvendo duplas brasileiras na primeira fase será nos finais de noite, entre 21 horas e 23 horas, ou pela manhã, entre 9 horas e 10 horas - sempre no horário de Brasília.

Leia Também Dobradinha do Brasil na etapa final do vôlei de praia antes da Olimpíada

Ágatha e Duda, que estão no Grupo C, estreiam no próximo dia 23 contra Gallay/Pereyra, da Argentina, às 23 horas. O segundo compromisso da dupla será contra Wang/X.Y.Xia, da China, às 10 horas do dia 27. As atuais campeãs brasileiras encerrarão a fase de grupos contra Bansley/Brandie, do Canadá, no dia 29, às 9 horas.

Pelo Grupo D feminino, Ana Patrícia e Rebecca começam a caminhada olímpica no dia 25 contra Makokha/Khadambi, do Quênia, às 23 horas. Em seguida, no dia 27, jogam contra Graudina/Kravcenoka, da Letônia, às 23 horas. O último jogo das brasileiras na primeira fase será no dia 30, às 21 horas, contra Claes/Sponcil, dos Estados Unidos.

Na chave masculina, Alison e Álvaro Filho jogam contra Azaad/Capogrosso, da Argentina, pela primeira rodada do Grupo D, no dia 23, às 22 horas. Eles voltam à quadra à meia noite do dia 27 contra Lucena/Dalhausser, dos Estados Unidos. Para fechar a participação na primeira fase, medem forças com Brouwer/Meeuwsen, da Holanda, às 10 horas do dia 29.

No Grupo E masculino, Evandro e Bruno Schmidt abrem a participação no torneio contra os primos chilenos Estaban e Marco Grimalt, às 23 horas do dia 24. Na segunda rodada eles terão pela frente os marroquinos Abicha e Elgraoui, no dia 27, às 3 horas. E, para encerrar a fase de grupos, jogam contra Bryl/Fjalek, da Polônia, no dia 30, às 9 horas.

No regulamento do torneio olímpico de vôlei de praia, as 24 duplas de cada naipe são divididas em seis grupos de quatro times cada. Os dois primeiros de cada grupo, bem como os dois melhores terceiros avançam para as oitavas de final. As outras quatro duplas em terceiro na primeira fase jogam uma repescagem pelas duas vagas restantes.

A fase eliminatória acontece a partir do dia 1.º de agosto até o encerramento da competição. A final feminina está marcada para o dia 6 e a masculina para o dia 7.