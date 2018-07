'Fiz o salto com vara aparecer', diz Murer após eliminação na última Olimpíada

Após a eliminação precoce na fase classificatória do salto com vara, Fabiana Murer fez um balanço positivo da carreira e confirmou que os Jogos do Rio foram sua última Olimpíada. Na manhã desta terça-feira, no Engenhão, ela falhou nas três tentativas para superar os 4,55 metros no salto com vara e não conseguiu avançar à final.

"Sim, é minha última Olimpíada, meu último ano mesmo. Fico contente (pela carreira), fiz o salto com vara aparecer", disse a atleta na manhã desta terça-feira no Engenhão. "Vim e tentei fazer o meu máximo. Bati meu recorde sul-americano neste ano. Sei que fiz uma carreira muito boa", afirmou.

Fabiana optou por saltar apenas nos 4,55m enquanto as demais competidoras iniciaram nos 4,15m. No final da manhã, ela fracassou no primeiro salto. No segundo, ela parecia mais concentrada. Com as mãos, fez o desenho de sua trajetória pelo alto. Não funcionou. Na terceira tentativa, novo erro. Na queda, estendeu os braços para o público e agradeceu o carinho e o apoio.

Fabiana era uma das grandes esperanças de medalha do atletismo. Ele vinha entusiasmada com a obtenção da melhor marca da carreira (4,87m) no Troféu Brasil no mês de julho e que a colocou na vice-liderança do ranking mundial.

Uma lesão recente, no entanto, era motivo de preocupação. Há um mês, a saltadora descobriu uma hérnia cervical. Por isso, ela preferiu não competir na etapa de Londres da Diamond League. Voltou ao Brasil, cumpriu toda a programação de treinos e fez sessões de fisioterapia. "Queria agradecer a todos. Muitos me deram força quando souberam da minha hérnia", afirmou a atleta de 35 anos.

Quem também parou nas eliminatórias do salto com vara nesta terça-feira no Engenhão foi a brasileira Joana Costa, que superou o sarrafo na marca de 4,15m, mas falhou nas tentativas de avançar nos 4,30m. Quem liderou a disputa foi a grega

Ekaterini Stefanidi, que superou os 4,60m logo na primeira tentativa. A final está marcada para a próxima sexta-feira.