Força, disciplina e confiança 'importadas' de Cuba no arremesso de peso

A Olimpíada do Rio serviu como vitrine para provas de pouca tradição no Brasil. Foi nesse contexto que o arremesso de peso, mesmo sem medalha, mostrou evolução. O sucesso deve-se a dois protagonistas: Darlan Romani e Geisa Arcanjo. O 5.º lugar do atleta do BM&F Bovespa foi um resultado histórico – o País não tinha representante no masculino desde Berlim-1936 –, enquanto a arremessadora do Pinheiros disputou sua segunda final. Por trás dos resultados, houve o trabalho do técnico cubano Justo Navarro.

Disciplina e confiança são a base da filosofia do treinador estrangeiro. "O diferencial dele é a mentalidade. Ele nos ajudou a pensar grande, a não nos menosprezar", conta Geisa, que é guiada por ele desde 2010. Darlan completa: "Ele sempre falava que, quando gente se deparasse com grandes atletas, ia ver que eram pessoas normais, que trabalhavam pesado. Isso ajudou a fortalecer nosso psicológico".

Os intercâmbios em Cuba também abriram os olhos dos atletas brasileiros. Depois de ver a estrutura dos esportistas na ilha caribenha, muitas vezes com aparelhos de academia de décadas passadas, a dupla concluiu que a força de vontade tem mais poder nos treinamentos do que instrumentos tecnológicos mais modernos.

O aprendizado tem se transformado em crescimento. Darlan atingiu a marca 21,02 m nos Jogos do Rio e quebrou o recorde brasileiro do arremesso de peso. Apesar disso, reconhece que esse é a apenas um passo de sua carreira e é preciso continuar focado para ter regularidade. "Depois da Olimpíada, o trabalho ficou mais difícil, mais rigoroso. Agora todo mundo vai querer que a gente tenha grandes resultados nos torneios", afirma. Reservado, o principal nome da modalidade no País prefere manter em sigilo suas metas para os próximos anos.

Já Geisa continua buscando a marca nacional (19,30 metros), que pertence a Elisângela Maria Adriano desde 2001. O recorde pessoal da atleta é 19,02 m, mas há alguns anos não chega tão longe. O último ciclo olímpico foi atrapalhado por uma pausa de quatro meses na carreira em 2014. Apesar do arrependimento, o intervalo mostrou a importância do atletismo em sua vida. E ela nunca esteve tão determinada: "Quero ser finalista no Mundial, mas o grande objetivo é fazer a melhor performance da minha vida em 2020".

TRÊS PERGUNTAS PARA:

Jorge Marcos Rodgério Carlos, do clube BM&F Bovespa

A que se deve a evolução de Darlan Romani e Geisa Arcanjo?

Não podemos negar a insistência e conhecimento do professor Navarro, porém, eles são dois talentos. E tem mais talentos perdidos por aí. O fato de Darlan estar arremessando do jeito que está, tem a expertise do professor Justo Navarro, mas temos de levar muito mais em consideração a pessoa que revelou o Darlan em Santa Catarina. Tem de ter valorização desses técnicos de base. É uma progressão, esse talento chega na mão dos técnicos de performance e eles vão desenvolver aquilo.

Como é seu contato com o cubano Justo Navarro?

Tem troca de informações. Falamos sobre performance, detalhes que às vezes fogem do olhar de uma pessoa mais leiga. É uma troca bastante interessante, ele é uma pessoa muito acessível para conversar, para essa troca de ideia, é um técnico que gosta de mostrar o trabalho dele, as experiências dele.

Qual é a dificuldade para desenvolver arremesso de peso no Brasil?

Não existe uma dificuldade técnica, existe uma dificuldade da massificação do atletismo como um todo. Atletismo tem de ser vivenciado na escola. A criança precisa conhecer o atletismo, criar o interesse, ter essa vivência e isso começa na escola. Tem alguns professores fazendo um excelente trabalho, mas ainda é a minoria.