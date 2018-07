Força Nacional prende holandês da equipe técnica feminina do hóquei após palavrão

A Força Nacional de Segurança deteve nesta sexta-feira o holandês Frank Wubenga, da equipe técnica da seleção feminina de hóquei sobre a grama do seu país. Ele foi detido porque mandou um agente "se f...." durante a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

O incidente aconteceu na saída do Parque Olímpico de Deodoro, pouco depois da Holanda ser derrotada pela Grã-Bretanha na final. Wubenga deixou o Parque pelo portão errado e descobriu que, dali, não havia mais ônibus do Rio-2016 para a Vila Olímpica.

Alegando estar sem dinheiro para a condução, pediu para voltar ao parque, mas foi barrado pelo agente. Na discussão, falou "fuck you". Alegando ter sido desacatado, o agente ligou para um superior, que autorizou a voz de prisão.

O holandês foi levado de volta para dentro do parque por quatro agentes. Dois colegas dele, que chegaram depois e não deram mais do que dois passos para fora do portão enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, foram impedidos de acompanhá-lo. Os agentes não souberam informar para onde ele seria levado.