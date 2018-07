Força-tarefa da IAAF visitará Rússia pela 1ª vez em janeiro

A Federação Russa de Atletismo foi suspensa da IAAF em novembro depois que a Agência Mundial Antidoping divulgou relatório em que denuncia doping sistemático no esporte russo, contando inclusive com apoio estatal. Denúncias de doping no atletismo da Rússia foram recorrentes ao longo da temporada 2015.

Como consequência, a Federação Russa foi punida pela IAAF, o que impede os atletas russo da modalidade de participar de competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Para reverter esta situação, a IAAF criou uma força-tarefa que avaliar a conduta de atletas e dirigentes do atletismo russo e exigir mudanças para que a entidade seja reintegrada. "Estabelecemos uma boa relação de trabalho como base para as futuras discussões e reuniões", disse Rune Anderson, chefe da força-tarefa.